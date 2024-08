Els Mossos desactiven el 'dispositiu Gàbia' i només faran "controls esporàdics"

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han desactivat el 'dispositiu Gàbia' que van engegar durant el matí d'aquest dijous i van reactivar a la tarda per tractar de donar amb el parador de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, segons ha informat el cos policial en un comunicat.

No obstant això, sostenen que "es realitzaran controls esporàdics, especialment a la zona fronterera", on aquest matí ja s'han fet inspeccions en el marc d'aquest dispositiu que han provocat cues de diversos quilòmetres en l'AP-7 al seu pas per La Jonquera en adreça França.

Al voltant de les 10.00 hores, la Comissaria Superior Territorial va ordenar activar el pla en nivell 3 i va remetre a les Àrees Policials Bàsiques el model, color i matrícula del cotxe en el qual presumptament hauria fugit l'expresident.

En el marc del dispositiu per localitzar a Puigdemont, la policia ha arrestat a un agent de Mossos d'Esquadra que, segons fonts policials oficials és el titular del vehicle en el qual Puigdemont s'ha anat del seu acte de rebuda d'aquest matí en Arc de Triomf.

Fonts d'Interior consultades per Europa Press afegeixen que "segurament hi haurà detencions de més col·laboradors amb relació a la fugida del president Puigdemont".