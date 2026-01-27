Els Mossos denuncien penalment un camioner a Tàrrega per conduir begut

LLEIDA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un camioner, de 49 anys, com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària i un altre de conducció sota els efectes de l'alcohol per circular begut per l'A-2, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimarts.
Els fets es van produir diumenge a les 23.00, quan diversos conductors van alertar el 112 que un camió amb remolc circulava de manera erràtica, envaint els dos sentits de la circulació, per l'autovia A-2, prop d'Alcoletge (Lleida) en direció Barcelona.
Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses dotacions policials i una de trànsit, que va localitzar el camió infractor a l'altura del quilòmetre 207, al terme municipal de Tàrrega.
Els agents el van interceptar i van obligar el camioner a aturar el vehicle, mentre garantien la seguretat de la resta d'usuaris de la via.
El conductor, que presentava símptomes evidents d'estar sota els efectes de l'alcohol, va donar una taxa positiva de 0,70 mil·ligrams per litre (mg/l), per la qual cosa va ser denunciat penalment i haurà de comparèixer davant el jutjat d'instrucció de Cervera (Lleida) quan sigui requerit, mentre que el vehicle va quedar immobilitzat.