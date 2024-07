Els Mossos denuncien 4.839 infraccions de trànsit en un macrodispositiu per prevenir sinistres

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

Els agents de la Divisió de Trànsit de Mossos d'Esquadra, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit (SCT), han efectuat un macrodispositiu simultani en tot el territori català per combatre les infraccions que provoquen més sinistralitat i han denunciat a 4.839 conductors, segons informa SCT en un comunicat aquest dimecres.

L'objectiu d'aquest operatiu és la contenció de l'accidentalitat viària aquest estiu davant del repunt de sinistres mortals en les diferents vies en els últims mesos i davant de l'arribada del bon temps, que provoca un major nombre de desplaçaments per oci i un augment del risc.

A mitjan juliol es va activar un pla coordinat en tot el territori per combatre de forma massiva la sinistralitat en les vies catalanes amb controls intensius de velocitat a tota mena de vehicles i que ha inclòs la instal·lació de caixes radar, així com el radar Falcó de l'helicòpter del SCT i la unitat de drons dels Mossos.

A més de la velocitat, s'ha controlat un altre dels principals factors de risc de sinistralitat: l'ús de mòbils, pantalles i altres dispositius electrònics durant la conducció.

VELOCITAT I DISTRACCIÓ

Els 70 controls s'han saldat amb la identificació de 44.435 vehicles dels quals 4.678 han estat denunciats per la via administrativa i 2 per la penal per infraccions de velocitat.

En el cas dels controls per distracció, va haver-hi 107 infraccions entre els 684 vehicles parats i, en l'àmbit del transport, de 54 vehicles, 52 van ser denunciats, la majoria per excés de temps de conducció, per falta de documentació o per incidències del tacògraf.