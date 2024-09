Els Mossos denuncien 38 conductors de vehicles de paqueteria en un control a l'AP-2 a Lleida

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han denunciat 38 conductors de furgonetes per circular a una velocitat elevada durant un control preventiu a l'AP-2 a Lleida, segons informa la policia catalana aquest dimecres en un comunicat.

Els agents, a través del seguiment de les xarxes socials, van detectar aquestes darreres setmanes filmacions d'"accions temeràries" per part de diferents conductors de vehicles de paqueteria en aquesta via.

A més a més, denúncies ciutadanes presentades a la mateixa comissaria de Lleida van corroborar que aquests vehicles van estar a punt de provocar algun accident contra altres usuaris de la via per --entre altres infraccions-- canvis de carril incorrectes i circulació a velocitats molt elevades.

Per això, es va efectuar un dispositiu preventiu de tràfic amb vehicles policials no logotipats que circulaven per l'AP-2 i un radar, especialment destinat al control de vehicles que transporten paqueteria.

En el dispositiu es va detectar 38 furgonetes de missatgeria amb excés de velocitat i, en un dels casos, es va denunciar un conductor que circulava a 161 quilòmetres per hora, dos sobrepassaven la taxa màxima d'alcoholèmia i un va donar positiu per consum de drogues.