Els Mossos denuncien 33 persones per organitzar i participar en curses il·legals a Lleida

LLEIDA 16 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van denunciar al novembre 32 conductors per participar en curses il·legals a polígons industrials de Lleida i una altra persona per organitzar una d'aquestes concentracions a través de les xarxes socials, segons han informat aquest dilluns en un comunicat.
La investigació va començar a mitjans de l'any passat, quan agents del grup de recerca de trànsit van detectar unes convocatòries per les xarxes socials de grups d'aficionats al motor que se citaven a polígons industrials per fer-hi curses i "altres maniobres perilloses".
Segons els Mossos, aquestes trobades se celebraven, principalment, de nit a polígons de les comarques del Segrià i el Pla d'Urgell (Lleida), on reunien nombrosos participants i espectadors sense cap mena de mesura de seguretat.
Els agents van localitzar una d'aquestes concentracions l'1 de novembre en un polígon del municipi d'Alcarràs (Lleida), on van comprovar que s'hi feien curses, espectacles de derrapatges i altres "maniobres temeràries" davant la presència de públic.
Després d'identificar els conductors implicats, els Mossos en van denunciar 32 per conducció temerària, amb una sanció de 500 euros i la pèrdua de sis punts del carnet, i en van denunciar penalment un altre per circular sense permís vigent; la investigació continua oberta per detectar més curses.