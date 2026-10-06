Els Mossos demanen ajuda ciutadana per trobar un menor desaparegut a Granollers

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han demanat a la ciutadania que els ajudi a trobar un menor de 12 anys desaparegut des de diumenge passat, 4 d'octubre, a Granollers (Barcelona): "Si el veus o en tens informació, contacta amb el 112", sol·liciten.
En un missatge a X recollit per Europa Press, els Mossos han explicat que s'ha habilitat un Centre de Coordinació Operativa (Cecor) a Granollers per coordinar la recerca, en la qual participen diversos cossos d'emergències.
Els Bombers de la Generalitat han informat per la mateixa xarxa social que treballen amb 8 dotacions terrestres, amb el Grup d'Actuacions Especial (GRAE) subaqüàtic, el Grup Caní de Recerca i la Unitat de Drons i que coordinen el grup de persones que es van registrar dilluns al Cecor per donar suport a l'operatiu.
La recerca es duu a terme en una zona agroforestal del nucli urbà de la ciutat i aquesta nit no s'ha trobat cap indici que permeti concretar més l'àrea de treball, ha precisat el cos d'emergències.
El menor, la desaparició del qual coincideix amb l'episodi de pluges a Catalunya, mesura 1,73 metres d'alçada, és de pell bruna i constitució ampla, té el cabell curt i rinxolat i vestia una samarreta turquesa i pantalons curts i esportius de color taronja.