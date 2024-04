Els Mossos demanen ajuda ciutadana per detectar víctimes de tràfic de persones

El 2024 han detingut 15 persones per explotació sexual i laboral, i s'ha alliberat 6 homes i 15 dones

El cap de la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans dels Mossos d'Esquadra, el sotsinspector Luis Moreno, ha demanat col·laboració ciutadana per detectar víctimes d'aquest delicte: "Com més ulls tinguem al carrer, més capacitat d'èxit tindrem".

Així ho ha explicat en una entrevista a Europa Press, en la qual ha explicat que la unitat es va crear el 2008 i actualment està formada per 19 agents, tot i que hi ha altres unitats d'investigació arreu de Catalunya que també són competents amb aquest delicte.

Moreno ha explicat que aquesta unitat "protegeix sobretot la dignitat de la persona", i que les víctimes normalment són persones vulnerables, que no saben demanar ajuda, no coneixen l'idioma, estan amenaçades i en deute amb les organitzacions criminals i tenen un gran estat de necessitat, en les seves paraules.

DETECCIÓ POLICIAL

Per detectar si algú és una víctima s'han de donar diverses accions: captació --per convèncer-la que se'n vagi del seu país i prometre-li "una vida millor"--, trasllat --de manera il·legal i que no compleix les normes administratives--; acolliment --en què les organitzacions criminals els expliquen la feina que faran--, i la fase d'explotació.

L'explotació es pot produir de cinc maneres: sexual, laboral, per desenvolupar activitats delictives, matrimonis forçats, i tràfic d'òrgans, tot i que d'aquest darrer "no es té constància de casos a Catalunya" actualment.

DIVERSOS TIPUS D'EXPLOTACIÓ

Moreno ha explicat alguns casos d'explotació sexual, com la prostitució, en què "malgrat tot, la víctima té la possibilitat d'interactuar amb gent i tenir la sort que algú la pugui ajudar".

Sobre l'explotació laboral, ha detallat que pot ser en forma de tallers clandestins de roba, mendicitat al carrer o treballar moltes hores a supermercats que estan oberts les 24 hores del dia.

L'explotació per dur a terme activitats delictives engloba les persones que estan "obligades" a robar al metro de Barcelona o les que s'encarreguen de cuidar les plantacions de marihuana, un fenomen que ha augmentat a Catalunya els darrers anys.

Sobre els matrimonis forçats, Moreno ha garantit que és el delicte més fàcil d'entendre i el més difícil de demostrar, perquè els agents necessiten que la víctima expliqui la seva situació i és l'explotació més perversa: "Les víctimes estan totalment soles i moltes vegades aïllades en una casa".

FORMACIONS DINS ELS MOSSOS

Quan es va crear aquesta unitat, els agents van rebre formació, i actualment imparteixen dues disciplines de tràfic d'éssers humans per poder ensenyar els agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana: "Ells tenen moltíssima informació i interactuen amb la ciutadania. Ens oden ajudar a detectar moltes víctimes".

A més, Moreno ha explicat que tenen moltes eines i maneres de treballar per "anar a buscar víctimes", i que, quan les detecten, els fan una entrevista per veure si hi ha indicis de captació o transport per descartar una immigració clandestina i confirmar que han estat víctimes de tràfic.

En cas de ser-ho, contacten amb diverses ONG perquè donin a les víctimes el servei social que la policia no els pot donar, com recursos habitacionals, manutenció o aprenentatge de l'idioma.

"Hem de fer una feina molt subtil. Ens hem de guanyar la seva confiança. Moltes vegades parlem amb una víctima i els deixem una targeta amb el nostre telèfon per si necessiten res, o els diem que d'aquí a dues setmanes tornarem a passar, per si al cap d'uns dies volen parlar. Alguna vegada surt bé, moltes no, temen per la seva vida i la vida dels seus familiars perquè estan amenaçats", ha lamentat.

AJUDA CIUTADANA

El sotsinspector ha remarcat la importància de l'ajuda ciutadana per detectar aquests casos: "Quan es detecta que no és una vida normal, quan es veuen coses estranyes, hem d'animar la societat perquè si veuen alguna cosa estranya, truquin a la policia".

Sobre els casos d'explotació laboral en forma de mendicitat, ha relatat que moltes vegades de les víctimes de la mateixa organització criminal pidolen amb el cartell escrit amb la mateixa lletra, o per detectar víctimes que treballen moltes hores al mateix supermercat, "un indici és si sempre hi ha la mateixa persona al local i si porta la mateixa roba sempre".

PANDÈMIA MUNDIAL

Moreno ha explicat que, durant la pandèmia mundial de la covid-19, el tràfic d'éssers humans continuava funcionant, com en el cas de l'explotació sexual.

"Abans els consumidors de prostitució havien d'anar a clubs o pel carrer et donaven 'flyers'. Des de la pandèmia és tot per internet. En comptes de prostíbuls, l'explotació sexual es fa a pisos. Han amagat aquestes dones on la policia no pot accedir i, a més, no han de pagar lloguer ni exposen les dones a la carretera", ha expressat.

COOPERACIÓ I INVESTIGACIÓ INTERNACIONAL

El sotsinspector ha reiterat que aquesta unitat treballa en coordinació amb altres policies nacionals i internacionals, ja que moltes víctimes són captades fora de Catalunya i d'Europa, una col·laboració que "funciona molt bé".

"El que hem d'aconseguir és la confiança de les víctimes i que la investigació no revictimitzi les dones i els homes, perquè una mala experiència els pot costar la vida a ells o a la seva família. El nostre èxit real és salvar les víctimes i que els membres de les organitzacions criminals acabin a la presó", ha resolt Moreno.

INVESTIGACIONS DEL 2022 AL 2024

Durant el 2022 aquesta unitat va fer una investigació d'explotació laboral i una d'activitats delictives, i es va detenir 12 persones --10 homes i 2 dones-- i es va alliberar 10 homes i tres dones.

El 2023 hi va haver tres investigacions d'explotació sexual i una d'activitats delictives, i es va detenir set persones --cinc homes i dues dones-- i es va alliberar vuit dones.

En canvi, durant aquest any hi ha hagut dues investigacions d'explotació sexual i una d'explotació laboral i s'ha detingut nou homes i sis dones i s'ha alliberat sis homes i 15 dones.