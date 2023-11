Els Mossos deixaran de fer servir els projectils de foam de més llarg abast

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

Els antiavalots dels Mossos d'Esquadra deixaran de fer servir els projectils de foam de més llarg abast i mantindran els que arriben a un màxim de 30 metres, que també són menys lesius, han explicat fonts del cos a Europa Press.

Segons ha avançat TV3 i han explicat les fonts esmentades, la licitació d'aquests projectils de menys abast ja està en marxa.

El sotscap de la Comissaria Superior Tècnica dels Mossos, Josep Saumell, ha explicat en unes declaracions a Europa Press que el canvi en l'armament podrà implicar o no canvis en la seva manera de treballar: "Depèn, si la distància a la qual es treballa és efectiu no caldrà, però si no és efectiu la massa s'ha d'acostar més a la policia o la policia s'ha d'acostar més la massa".

En un tuit recollit per Europa Press, Irídia ha celebrat que juntament amb Amnistia Internacional i Stop Bales de Goma han aconseguit aquest canvi i que els Mossos "canviïn el protocol i només es pugui disparar de l'abdomen cap a baix".

"Queda molta feina a fer però és un pas molt important", ha afegit Irídia, que ha recordat que en tres casos greus de pèrdua d'un ull, dos de ferides greus al cap i un de pèrdua d'un testicle s'havia fet servir el projectil de foam més lesiu, SIR-X.