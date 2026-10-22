Els Mossos creen el Pla Proa contra les bandes juvenils: 34 grups actius amb uns 1.000 identificats

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
SABADELL (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)
Els Mossos d'Esquadra han ideat el Pla Proa, un pla transversal creat per la Comissaria General d'Informació i la Comissaria General d'Investigació Criminal amb l'objectiu de neutralitzar i frenar l'avanç de les bandes juvenils a Catalunya que, després d'arribar a principis dels 2000 i desaparèixer cap al 2011, han tornat a ressorgir amb 34 grups actius i uns 1.000 joves identificats per la policia.
Ho han explicat aquest dijous al Complex Central del cos a Sabadell (Barcelona) davant els mitjans la comissaria en cap del cos, Sílvia Catà; el sotscap executiu, el comissari Ramon Chacon i l'intendent de la Prefectura Toni Rodríguez.
La nova estratègia pretén recopilar al màxim el coneixement sobre aquestes bandes i així crear intel·ligència perquè les investigacions policials permetin neutralitzar-les, i sobretot, frenar-ne l'expansió territorial per Catalunya.
Per això, l'objectiu és crear taules territorials (una a cada regió policial) i una taula central per explotar al màxim la informació provinent de tot el territori català i així transformar-la en intel·ligència policial.
En aquest sentit, és un pla que vol recollir el màxim d'informació policial i no se centra en el seu component operatiu, tot i que l'estratègia també pretén "saturar" alguns dels espais públics (com places o algunes línies de metro) sovintejades per aquestes bandes.