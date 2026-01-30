Els Mossos creen una app per fer un seguiment dels delinqüents multireincidents

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han creat una aplicació, que han batejat com CercAut, que els permet fer un seguiment dels delinqüents actius amb risc de persistència (DARP) de Catalunya, és a dir, aquells que hagin comès almenys dos delictes contra el patrimoni en els darrers sis mesos i l'historial dels quals indiqui un risc de continuïtat en la seva conducta delictiva.
Segons ha avançat 'El Periódico' aquest divendres i han confirmat fonts policials, l'app d'ús policial, que ja està operativa, serveix per gestionar informació sobre aquests delinqüents multireincidents i fer-ne un seguiment.
S'hi poden emmagatzemar dades sobre els delictes que han comès i es generen indicadors de cada sospitós durant un període de temps, a més de classificacions per tipologia de robatoris o furts --amb o sense violència--, i permet establir paràmetres d'actuació, com dispositius policials en llocs concrets.