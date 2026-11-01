Els Mossos controlen una 'rave' a Llardecans (Lleida) que reuneix a uns 300 vehicles

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan controlant una festa 'rave' no autoritzada que es duu a terme des d'aquest dissabte en una finca de Llardecans (Lleida) i que reuneix a uns 300 vehicles, segons ha avançat el diari 'Segre' i han confirmat fonts de la policia catalana a Europa Press.
Les mateixes fonts expliquen que aquesta 'rave' s'està duent a terme en una zona allunyada del nucli de població, per la qual cosa no està provocant molèsties als veïns i no es registren incidents.
Els Mossos estan controlant els accessos perquè no s'apropi més gent i esperen que aquest diumenge els assistents es retirin.