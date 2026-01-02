Els Mossos controlen una festa il·legal a La Sènia (Tarragona) amb un miler de persones

TARRAGONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra controlen des del dijous una festa il·legal tipus 'rave' a prop del polígon de les Mataltes, a la localitat de La Sènia (Tarragona), en la qual hi participen un miler de persones i que es va iniciar per Cap d'Any i preveu allargar-se durant el cap de setmana.
Segons ha informat l'ajuntament en un comunicat a les xarxes socials, s'ha estat treballant en el dispositiu de control des del mateix dijous al matí, juntament amb la policia local.
Fonts dels Mossos han detallat a Europa Press aquest divendres que estan realitzant controls per evitar l'entrada de més persones al recinte.
També estan realitzant controls de sortida d'alcohol i drogues i han detectat la presència de vehicles amb matrícula estrangera.
Des del cos policial han afirmat que no preveuen intervenir a l'interior, ja que la situació transcorre "sense incidències" i preveuen que la festa finalitzi progressivament al llarg del cap de setmana.