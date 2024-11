Els Mossos controlen els talls a les carreteres i demanen evitar desplaçaments innecessaris

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra estan controlant els punts on el Servei Català de Trànsit (SCT) ha tallat diverses carreteres de Catalunya per evitar el pas de persones i vehicles de zones no segures i han demanat a la ciutadania evitar desplaçaments innecessaris.

En un missatge a X, recollit per Europa Press aquest dilluns, han explicat que les restriccions de mobilitat "continuen vigents".

Entre d'altres, estan tallades per inundacions l'A-27 a Valls (Tarragona); la C-32 a Castelldefels-Sant Boi (Barcelona); la C-31B a Salou (Tarragona); la TV-3454 a Deltebre (Tarragona), i un camí asfaltat a Vallirana (Barcelona).

També s'ha tallat l'accés C-58/C-55 a Castellbell i el Vilar (Tarragona), i la C-233 a Flix (Tarragona).

A més a més, hi ha afectacions per restriccions de mobilitat a l'AP-7 a Altafulla (Tarragona), en sentit sud; a l'AP-7 a l'Aldea (Tarragona), en sentit nord; a la C-32 a Sant Pere de Ribes (Tarragona), en sentit sud; i a l'AP-2 a Montblanc (Tarragona), en sentit Tarragona.