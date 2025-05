Els Mossos controlen els accessos a una festa il·legal a Llardecans (Lleida) amb unes 400 persones

LLEIDA 25 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra controlen aquest diumenge els accessos a una festa il·legal en una finca privada de Llardecans (Lleida) que reuneix des de dissabte unes 400 persones i 150 vehicles, entre cotxes i furgonetes.

La rave va començar aquest dissabte al matí i l'alcalde va alertar els Mossos cap a les 11 hores, quan hi havia al lloc uns 80 vehicles, han informat els Mossos a Europa Press aquest diumenge.

El dispositiu pretén evitar l'entrada de nous vehicles i identificar les persones que surten de la festa, encara que els Mossos han explicat que no poden impedir que la gent hi entri a peu per altres camins, on hi ha un escenari i altaveus.