Els Mossos controlen des del Cecor més de 250 càmeres per cobrir el recorregut del Papa

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van engegar dilluns a la tarda el Centre de Coordinació Operativa (Cecor) des del Complex Central Egara a Sabadell (Barcelona), per centralitzar la informació i fer un seguiment del dispositiu amb més de 250 càmeres de videovigilància per cobrir el recorregut del papa Lleó XIV a Barcelona.
L'operatiu també compta amb la presència d'efectius de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Casa Reial, la Presidència del Govern central, la Secretaria d'Estat, la Guàrdia Urbana i l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai, amb l'objectiu de coordinar totes les forces i cossos de seguretat per garantir una resposta ràpida davant qualsevol incidència, informa la policia catalana en un comunicat.
Les càmeres perimetrals dels recintes visitats pel Papa, els dispositius d'enregistrament unipersonal dels agents, els drons, les furgonetes operatives d'ordre públic o alguns vehicles que formaran part de la càpsula que acompanyarà el seu desplaçament són alguns dels exemples de recursos amb capacitat de servir imatges en directe i que desenvolupen un "paper clau" en el dispositiu.
A més a més, el Cecor compta amb tecnologia per servir simultàniament aquestes imatges a la Secretaria d'Estat, situada a Madrid, i davant qualsevol incident relacionat amb el dispositiu, s'ha reforçat el servei ordinari amb 100 efectius més a la Sala Central de Comandaments.
El Cecor es va activar dilluns a les 22.00 hores i es mantindrà actiu fins dijous a les 10, el dispositiu del qual també preveu un reforç de la seguretat dels sistemes i les comunicacions, amb un increment de la capacitat de connectivitat a punts concrets i amb la connexió satèl·lit d'algunes dotacions de vehicles per garantir la comunicació constant.