Els Mossos continuen pressionant contra els robatoris a l'Hospitalet (Barcelona) amb el Pla Bastió

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Detenen una persona per la llei d'estrangeria i n'identifiquen 51 més
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)
Els Mossos d'Esquadra continuen desplegant a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el Pla Bastió, l'estratègia que va arribar als carrers del municipi a l'abril per combatre l'augment de delictes (principalment robatoris i furts), i que està començant a donar "bons resultats".
Així ho va explicar als mitjans el cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), el sotsinspector Jordi Colomé, dimarts a la tarda durant un dispositiu al qual ha pogut accedir Europa Press, amb diversos punts de control centrats als barris de Bellvitge-Gornal i Santa Eulàlia.
El dispositiu, que va finalitzar cap a les 21 hores, es va saldar amb una persona detinguda per infracció de la llei d'estrangeria i 51 identificacions.
Integrat per la USC, l'Arro (ordre públic), els Furas (agents de paisà) i investigadors dels Mossos, a més de la Guàrdia Urbana del municipi i la Policia Nacional, va començar a les 17 amb un brífing informatiu a la comissaria al barri de la Florida.
PUNTS DE CONTROL
El dispositiu va contemplar diversos punts i va mobilitzar uns 40 efectius dels 3 cossos per vigilar la zona de la rambla de la Marina, l'avinguda Europa i la zona de la plaça Europa, amb l'objectiu d'identificar possibles delinqüents al Centre Comercial Gran Via 2.
En no ser un dispositiu "estàtic", els efectius el van anar dimensionant adaptant nous punts de control en funció de les necessitats.
PATINETS COM A OBJECTIU
El Bastió va néixer en detectar un increment dels robatoris a l'Hospitalet, especialment de lladres persistents que aprofiten l'"oportunitat del delicte" gràcies a l'ús del patinet elèctric, que apareix en un 50% dels robatoris.
Segons el sotsinspector Jordi Colomé, és una eina "fonamental" perquè permet sorprendre la víctima, però també facilita la fugida i dificulta la identificació de l'autor en escapar a gran velocitat.
Després de quatre hores de desplegament policial, els agents van sancionar una persona prop de l'estació de Rodalies de Bellvitge-Gornal per portar al damunt una navalla i també van interposar dues denúncies per tenir cocaïna i marihuana.