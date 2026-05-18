Els Mossos continuen buscant el pistoler que va matar un home dissabte a Barcelona

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra continuen buscant aquest dilluns al matí un home que en va matar un altre d'un tret dissabte a la tarda al barri barceloní de la Marina de Port, al districte de Sants, segons confirmen fonts policials a Europa Press.
Els fets van tenir lloc cap a les 19.30 hores al carrer Mineria quan un home es va acostar a un jove que passejava i li va disparar diverses vegades, una de les quals al cap.
Al lloc dels fets hi van acudir diverses patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) que van intentar reanimar la víctima, i també metges del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però va acabar morint.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) va assumir la investigació del cas, que es manté sota el secret de les actuacions.
Les mateixes fonts conclouen que la recerca continua activa i s'estan recollint tots els indicis que ajudin a trobar el sospitós.