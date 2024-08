Els Mossos confirmen que investiguen com a "violència masclista" el doble crim de Barcelona

BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han confirmat aquest dimarts a la nit que investiguen com un nou episodi de "violència masclista" el doble crim comès per un home a Rubí i Castellbisbal (Barcelona), on ha matat a la seva exparella i la seva parella, dues dones, abans de suïcidar-se.

"Investiguem el cas d'avui com un nou episodi de violència masclista on el presumpte autor s'hauria suïcidat després de matar a les dues dones", ha informat la policia catalana en un missatge en el seu compte a la xarxa social X, recollit per Europa Press.

L'home, un comissari de la Policia Nacional jubilat, presumptament ha posat fi a la vida de la seva parella i la seva exparella en dos llocs diferents: en un pis del número 9 del carrer de la Música de Rubí i en la qual era el seu habitatge habitual al carrer de Bellesguard de Castellbisbal (Barcelona), respectivament, i després s'ha suïcidat en el mateix lloc.