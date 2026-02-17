Els Mossos confirmen que els 5 menors morts a Manlleu (Barcelona) tenien entre 14 i 17 anys

Lorena Sopêna - Europa Press
MANLLEU (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
Els Mossos d'Esquadra han confirmat que els cinc menors morts en un incendi en un traster d'un bloc de pisos de Manlleu (Barcelona) aquest dilluns a la nit tenien entre 14 i 17 anys.
Així ho confirmen fonts policials a Europa Press, que han confirmat que tots eren menors després de finalitzar les identificacions dels cossos, l'aixecament dels quals s'ha dut a terme sobre les 09.00 hores per part de la titular de la plaça 2 d'instrucció de Vic (Barcelona).
Les mateixes fonts han indicat que la mort va ser "accidental" i van morir asfixiats per inhalació de fum.
Els primers indicis apunten al fet que l'inici de l'incendi va ser per un material de combustió ràpida, com podria ser un matalàs, que va generar "molt de fum" i en tractar-se d'un espai petit, tancat i sense ventilació, els joves van morir asfixiats.
De fet, quatre dels morts eren alumnes de l'institut Antoni Pous i Argila del municipi, segons ha informat el centre en un comunicat, en el qual han lamentat "profundament" la pèrdua i traslladen les seves condolences a familiars.