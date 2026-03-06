Els Mossos conclouen que la mort de 5 menors en un incendi a Manlleu (Barcelona) va ser accidental

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra apunten que la mort de cinc joves d'entre 12 i 17 anys en l'incendi d'un traster en un edifici de Manlleu (Barcelona) el passat 16 de febrer es va produir de manera accidental per un matalàs que es va cremar, ja que han descartat signes de violència.
Segons confirmen fonts policials a Europa Press aquest divendres, la policia catalana ha entregat al jutjat l'informe de les primeres conclusions sobre aquest incendi, en el qual es descarta que els accessos i portes de la zona estiguessin tancats.
A més a més, segons ha pogut confirmar Europa Press, la mort dels cinc joves va ser per asfíxia, ja que el foc va generar un núvol de fum que els va impedir sortir i van acabar morint per inhalació, si bé cap d'ells presentava indicis de cremades.
La investigació també apunta que possiblement va ser un cigarret el que va encendre un matalàs.
Finalment, el jutjat número 2 de Vic (Barcelona) ha assumit la investigació de la causa.