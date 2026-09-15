Els Mossos conclouen que l'incendi a Collserola (Barcelona) del 25 d'agost va ser provocat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han conclòs que l'incendi del passat 25 d'agost a la muntanya de Collserola, a Barcelona, va ser provocat, si bé continuen investigant si l'autor ho va fer de manera intencionada o va ser per imprudència, segons confirmen fonts policials a Europa Press i ha avançat 'El Periódico'.
L'incendi va començar al migdia i va obligar a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, després que el foc comencés a la carretera alta de les Roquetes, al districte de Nou Barris.
La policia catalana i els Agents Rurals van assumir la investigació per aclarir-ne les causes, que ara descarta que fos accidental, i els Mossos estan pendents de diversos resultats pericials per mirar de localitzar l'autor del foc i poder tancar la investigació.