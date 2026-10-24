Els Mossos comencen a desallotjar els disturbis de plaça Catalunya de Barcelona, amb diversos detinguts

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han anat buidant la plaça de Catalunya de Barcelona després dels disturbis d'aquest dissabte a la tarda i nit, a càrrec d'activistes que han protagonitzat una concentració no autoritzada convocada des de xarxes socials amb diversos detinguts.
Sobre les 21.45, no queden focs encesos en elements urbans i hi ha hagut destrosses i saquejos en aparadors de botigues, marquesines d'autobús, papereres i algun semàfor, a més de moltes motos i bicicletes tirades pel terra o cremades en alguna barricada improvisada pels activistes.
A aquesta mateixa hora, els furgons dels Mossos seguien envoltant la plaça Catalunya mentre quedaven alguns activistes, cada vegada més dispersos.