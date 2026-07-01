Els Mossos i el CNP detenen a Sevilla un fugitiu buscat a França per no tornar a la presó el 2025

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BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han aconseguit detenir a Sevilla un fugitiu reclamat per narcotràfic per la justícia francesa per un delicte de trencament de condemna en no tornar a la presó després d'un permís penitenciari que va tenir per Nadal el 2025, informa el cos català en un comunicat aquest dimecres.
El detingut, amb nombrosos antecedents, complia una condemna imposada pels tribunals francesos de 7 anys de presó per tràfic de drogues.
Després de perdre el rastre al fugitiu, el passat mes de febrer es van engegar les gestions d'investigació per part dels especialistes i els Mossos van comprovar que canviava habitualment de domicili i mantenia contactes esporàdics amb familiars que vivien a Andalusia.
Va ser situat a Sevilla i van traspassar aquesta informació a la Policia Nacional per facilitar-ne la localització i detenció.
Agents de la Policia Nacional el van aconseguir localitzar en una zona industrial de la demarcació i, després de detenir-lo, va ser posat a disposició de l'autoritat judicial competent, que va decretar el seu ingrés a presó.