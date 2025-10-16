Els Mossos carreguen a la UAB per separar un enfrontament entre estudiants

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)
L'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra ha carregat contra desenes d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per separar l'enfrontament que s'ha produït aquest dijous davant la previsió que arribés Vito Quiles.
Els agents han fet servir les defenses personals per dispersar un grup d'encaputxats, que ha intercanviat un llançament d'objectes amb un altre grup d'estudiants que duia banderes d'Espanya.
Ara com ara, Quiles no ha fet acte de presència al campus, segons confirmen fonts de la universitat a Europa Press.
Les mateixes fonts apunten que no ha demanat permís a la UAB per poder pronunciar la conferència prevista.
A més de la presència policial dins la universitat, un helicòpter dels Mossos sobrevola la zona.