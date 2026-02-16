Actualitzat 16/02/2026 11:21

Els Mossos busquen qui va ferir amb un objecte punxant una dona a Santa Coloma

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra estan buscant el presumpte autor que va ferir una dona gran amb un objecte punxant a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) diumenge al migdia, segons ha pogut confirmar Europa Press.

Els fets es van produir cap a les 15.00 hores a l'avinguda de la Generalitat i la dona va ser traslladada a un centre hospitalari, si bé la policia catalana ha obert una investigació i no consten detinguts.

Segons ha avançat 'El Caso', la dona va rebre un tall al coll i es manté estable dins la gravetat.

