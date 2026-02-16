Els Mossos busquen qui va ferir amb un objecte punxant una dona a Santa Coloma

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan buscant el presumpte autor que va ferir una dona gran amb un objecte punxant a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) diumenge al migdia, segons ha pogut confirmar Europa Press.
Els fets es van produir cap a les 15.00 hores a l'avinguda de la Generalitat i la dona va ser traslladada a un centre hospitalari, si bé la policia catalana ha obert una investigació i no consten detinguts.
Segons ha avançat 'El Caso', la dona va rebre un tall al coll i es manté estable dins la gravetat.