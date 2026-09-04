Els Mossos busquen el presumpte autor d'una agressió sexual a Barcelona

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra busquen el presumpte autor d'uns tocaments a una menor d'edat en un portal del carrer Còrsega de Barcelona aquest dimecres, al districte de l'Eixample, segons han confirmat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', els fets es van produir a les 6.11 hores en un portal quan la menor es va veure sorpresa per un home, que després dels fets va fugir.
La Unitat d'Investigació de l'Eixample ha assumit el cas i la causa està oberta per un presumpte delicte d'agressió sexual.