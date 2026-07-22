Actualitzat 22/07/2026 16:25

Els Mossos busquen un pres de Quatre Camins fugit durant una sortida programada

Archivo - Façana del Centre Penitenciari de Quatre Camins
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra busquen aquest dimecres un pres del centre penitenciari de Quatre Camins, a la Roca del Vallès (Barcelona), que no va tornar dimarts després d'una sortida programada a la capital catalana, segons confirmen fonts de Justícia a Europa Press.

Segons ha avançat 'El Caso', es tracta d'un home condemnat per matar i esquarterar la persona que li llogava el pis al carrer Casanova de Barcelona.

Les mateixes fonts confirmen que l'home té el tercer grau i per això pot gaudir de sortides controlades.

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