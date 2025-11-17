Els Mossos busquen un pres de Quatre Camins (Barcelona) escapolit en una sortida programada

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan buscant un pres del centre penitenciari Quatre Camins, situat a la Roca del Vallès (Barcelona), que ha fugit aquest dilluns al matí en una sortida programada, confirmen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', un vehicle l'esperava a l'exterior del centre i el pres hi ha entrat sense ser vist, per posteriorment fugir.
Fonts coneixedores expliquen a Europa Press que l'intern ha manifestat que es trobava malament i ha aprofitat el moment per escapar-se amb el vehicle que l'esperava.
Les mateixes fonts apunten que compleix condemna per un delicte contra el patrimoni, pel qual obtindrà la llibertat definitiva el 2032.
La policia catalana ha activat un dispositiu especial per trobar-lo.