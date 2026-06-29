Els Mossos busquen a 2 persones per tocaments a menors a una casa de colònies de Palamós (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra busquen a 2 persones sospitoses de tocaments a 2 adolescents, ambdues menors d'edat, després de colar-se a una casa de colònies de Palamós (Girona) la matinada d'aquest dissabte.
Segons ha avançat 'El País' i han confirmat a Europa Press fonts de la policia catalana, els presumptes agressors sexuals van entrar el recinte sobre les 6 hores i van entrar a una habitació en la qual dormia un grup de menors.
Les mateixes fonts expliquen que la investigació segueix oberta i, de moment, no hi ha detinguts.