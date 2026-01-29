Els Mossos busquen una persona relacionada amb l'ensorrament d'una casa a Vilanova de Bellpuig (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra busquen una persona que presumptament està relacionada amb l'ensorrament d'una casa a Vilanova de Bellpuig (Lleida) aquest dimecres, que va deixar dues persones ferides menys greus i dues més lleus.
Segons confirmen fonts de la policia catalana a Europa Press, han registrat una denúncia sobre aquesta persona, que consta com a desapareguda, i que encara no se sap si és el propietari de la finca, però els Mossos indiquen que "podria haver tingut intencions suïcides".
Els fets van tenir lloc al matí i els Bombers de la Generalitat van activar fins a 24 dotacions terrestres per assegurar la zona i alliberar una persona que va quedar atrapada sota la runa, després que la casa patís un "col·lapse estructural".