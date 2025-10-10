Els Mossos busquen l'autor d'un tiroteig que va deixar un ferit de bala a Montgat (Barcelona)

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan buscant el presumpte autor d'un tiroteig que va deixar un ferit de bala aquest dijous al carrer Unió de Montgat (Barcelona), informen fonts policials a Europa Press.
Els fets van tenir lloc dijous al voltant de les 21.30 hores i els Mossos van activar el dispositiu Gàbia per mirar de trobar l'autor, que encara no han detingut, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també hi va anar per traslladar el ferit a l'hospital.
Segons ha avançat 'El Caso', els agents van trobar el ferit amb 14 impactes de bala, i l'autor va fugir en una furgoneta negra; finalment, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policia catalana investiga els fets per determinar-ne les causes.