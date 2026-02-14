Els Mossos busquen l'autor d'un apunyalament durant una baralla a Vilassar de Mar (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra busquen al presumpte autor d'un apunyalament amb arma blanca durant una baralla la nit del divendres a aquest dissabte a Vilassar de Mar (Barcelona), segons han explicat fonts policials a Europa Press.
L'agressió, per la qual Mossos ha iniciat una investigació, s'ha produït a la sortida d'un local d'oci del municipi poc abans de les 11.30 hores de la nit, i l'home ferit ha estat traslladat a l'hospital.
Segons ha avançat 'El Caso', uns testimonis van alertar a emergències explicant que hi havia una baralla violenta, i fins al lloc es van traslladar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però a l'arribada dels efectius només quedava la víctima.