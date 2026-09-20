Els Mossos busquen 5 homes vestits de policia per una presumpta detenció il·legal a l'AP-7

BARCELONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra busquen 5 homes per una presumpta detenció il·legal d'una persona a l'autopista AP-7 entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès (Barcelona) el dissabte passat sobre les 19.30 hores, segons ha avançat el Diari Ara i ha pogut confirmar Europa Press de fonts policials.
La policia catalana va trobar posteriorment l'home pressumptament detingut il·legalment en bon estat de salut malgrat tenir la cara ensangonada en el moment dels fets, pels quals la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha obert una investigació.
Els homes portaven armilles reflectants en què s'hi llegia la paraula 'Policia' i la cara tapada, i els Mossos vinculen el succés amb desavinences entre bandes criminals.