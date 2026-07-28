Actualitzat 28/07/2026 13:30

Els Mossos busquen un home per apunyalar-ne un altre prop de l'estació de Tarragona

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

TARRAGONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb arma blanca que es va produir dilluns a la tarda a Tarragona, prop de l'estació de tren, quan un home presumptament va apunyalar-ne un altre i el va deixar ferit al carrer.

Segons expliquen fonts policials a Europa Press, els fets es van produir cap a les 18 i els Mossos van activar diverses patrulles per buscar l'agressor, que no va ser localitzat.

La víctima va ser traslladada a l'hospital i la investigació policial continua oberta per localitzar l'autor dels fets i detenir-lo.

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