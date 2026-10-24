Els Mossos blinden la plaça de Catalunya de Barcelona davant els primers aldarulls d'encaputxats

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Furgons dels Mossos d'Esquadra tenen blindada la plaça Catalunya de Barcelona des d'aquest dissabte a la tarda, on han començat a fer algunes càrregues per controlar activistes que s'hi han anat concentrant, la gran majoria encaputxats i vestits de negre.
Alguns d'aquests activistes han començat a calar foc a bona part de les papereres de la plaça i han tirat a terra algunes de les motos aparcades, mentre els furgons dels Mossos es mouen en cercles al voltant de la plaça i antiavalots a peu fan fugir els activistes.
A més, han aixecat una barricada amb contenidors petits, papereres i motos a la confluència del carrer Bergara amb la plaça Catalunya i han començat a calar-hi foc.
Així mateix, han trencat els vidres de dues marquesines de parades d'autobús al costat de la barricada i han començat a destrossar un semàfor.
Mentrestant, continua l'acampada per l'habitatge al cercle central de la plaça, tot i que poc abans de les 18.30 hores l'acampada no s'havia vist afectada per les càrregues.