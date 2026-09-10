Els Mossos blinden el Fossar de les Moreres per la convocatòria d'AC i les entitats antifeixistes

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest dijous a la tarda un dispositiu policial al Fossar de les Moreres, el memorial als caiguts del 1714 a Barcelona, davant la convocatòria d'Aliança Catalana (AC) i d'una manifestació de protesta d'entitats i associacions antifeixistes un dia abans de la Diada.
Agents de la Brimo (unitat d'ordre públic) han tallat els accessos a l'espai amb l'objectiu d'impedir que tots dos grups es puguin enfrontar, tal com va passar fa un any.
Cap a les 15.50 hores hi havia uns 100 manifestants cantant proclames contra AC i els Mossos en un dels accessos al Fossar, amb una línia policial que els impedeix passar.
D'altra banda, al Fossar hi havia un centenar de simpatitzants d'AC, que ha mobilitzat autocars des de diversos punts de Catalunya.
Tradicionalment en la vigília de la Diada de l'11 de Setembre partits, entitats i organitzacions fan ofrenes florals al Fossar de les Moreres per retre homenatge als defensors de la ciutat que van morir durant el setge de Barcelona del 1714 i que van ser enterrats en aquell mateix lloc.