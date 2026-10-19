Els Mossos blinden els accessos a la UAB davant l'eventual arribada de Vito Quiles

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Diverses furgonetes d'ordre públic dels Mossos d'Esquadra blinden aquest dilluns a la tarda els accessos a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on l'activista d'extrema dreta Vito Quiles contempla celebrar un acte que no ha estat autoritzat pel centre.
La UAB va comunicar diumenge que Vito Quiles no tenia permès dur a terme aquest acte i que els Mossos li barrarien el pas, si bé la policia catalana ha ampliat el dispositiu i ha establert alguns controls als accessos per carretera al campus.
D'altra banda, desenes de joves estan concentrats a la plaça Cívica, on han desplegat pancartes contra "el feixisme" i Vito Quiles.