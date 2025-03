Els Mossos avisen que els jocs en línia són "llocs de captació" per a pedòfils

"Al capdavall tu vas a pescar on hi ha peixos. Què està de moda ara? Doncs ells són allà", diuen

BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -

El cap de l'Àrea Central de Cibercrim de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra, l'inspector Josep Antoni López Garzón, i dos responsables més avisen que els jocs en línia són "llocs de captació" per a pedòfils.

Així ho han dit en una entrevista a Europa Press, en la qual han detallat que "aconsegueixen atraure el menor per les habilitats que tenen en el joc, si hi ha un joc que es juga molt, hi seran molt bons".

"Al capdavall tu vas a pescar on hi ha peixos. Què està de moda ara? Doncs ells són allà, igual que a les xarxes socials, que depèn del moment és una o una altra", afegeixen.

L'Àrea Central de Cibercrim investiga des dels ciberatacs o accessos il·lícits a bases de dades fins als atacs a la indemnitat sexual dels menors a la xarxa, i actualment hi ha quinze persones treballant-hi, encara que en les unitats d'investigació de les comissaries catalanes també porten estafes "sense gaire rellevància".

EXPLOTACIÓ SEXUAL INFANTIL

El 2024 van obrir uns 50 casos d'explotació sexual infantil, encara que això "no vol dir que només n'hi hagi 50", ja que altres policies també investiguen aquests delictes a Catalunya.

Els responsables de l'Àrea asseguren que, després de la primera denúncia, sempre hi pot haver moltes víctimes, fins i tot fora de Catalunya: "Hem tingut casos que s'han iniciat per una denúncia i hem arribat a identificar 500 víctimes".

PERFIL DEL PEDÒFIL

Els responsables de l'Àrea afirmen que el perfil del pedòfil ha canviat, i han demanat "desterrar el concepte de 'vell verd', perquè això ja no és així".

"Definir un perfil únic no es pot. El 99% són homes, d'entre 20 o 40 anys i amb coneixements informàtics. Busquen proximitat amb menors, aparentment són persones amb una vida normal, encara que hi ha més incidència de gent soltera i tenen molta activitat a les xarxes socials i es creen perfils ben alimentats i convincents".

Per entrar i compartir material pedòfil a grups o canals de missatgeria instantània, els administradors "moltes vegades demanen vídeos nous".

"Per entrar en aquestes comunitats han de passar proves o fer aportacions, i normalment no entren amb la seva identitat real. També utilitzen una simbologia perquè els altres membres detectin si els agraden els nens, les nenes o els és indiferent i una terminologia concreta", asseguren.

PERFIL DE LES VÍCTIMES

Sobre el perfil de les víctimes, és "qualsevol menor amb accés a internet, encara que juga un factor molt important la seva maduresa".

Asseveren que hi ha dos perfils de víctimes: els menors immadurs, insegurs i amb complexos, que es refugien a les xarxes socials, i els que tenen excés de confiança i que no paren de publicar fotografies per explotar el seu físic.

En el primer cas, els pedòfils fan de "protectors" dels menors i es guanyen la seva confiança, mentre que en el segon cas els poden oferir diners a canvi de fotografies.

"Avui dia, desgraciadament, haig de dir que els menors han normalitzat aquestes pràctiques. Algunes persones senten que han atemptat contra la seva intimitat i en altres casos els menors consideren que l'enviament d'una fotografia, segons el seu criteri, és una pràctica consensuada", lamenten.

ESCORCOLLS

Una vegada la investigació està més avançada i el jutge pertinent els autoritza l'entrada i escorcoll al domicili de l'investigat, els agents revisen tots els arxius --alguns in situ-- i s'emporten els mòbils, tauletes o ordinadors que poden contenir imatges o indicis per a la seva investigació.

"Intentem que la comunicació es faci només amb la persona afectada, no ho fem davant de la família perquè sabem que això provocarà un trasbals familiar tremend", admeten.

REACCIONS DELS PEDÒFILS

Els responsables de l'Àrea relaten que quan detenen un pedòfil es troben tres reaccions diferents: gent que nega els fets, gent que fa un "mutisme absolut" i gent que diu 'Per què no heu arribat abans? No ho podia aturar'.

"Tots saben que estan fent alguna cosa malament, encara que interiorment potser algun s'intenta justificar", destaquen.

FORMACIÓ DELS AGENTS

Els agents que treballen a l'Àrea de Cibercrim han de tenir un perfil investigador, encara que no tothom "aguanta els vídeos i imatges", malgrat tenir suport psicològic periòdicament i fer jornades de descàrrega, en les seves paraules.

A més, la Fiscalia General de l'Estat té delegats territorials de delictes tecnològics repartits a cada província, que marquen les línies d'actuació bàsiques perquè tots els policies actuïn de la mateixa manera i amb els quals tenen un "contacte continu i directe".

Cada cos policial té la seva pròpia formació, però quan fan investigacions conjuntes aprenen els uns dels altres: "És el millor lloc en què compartir experiències. Formalment, no hi ha una formació comuna, però informalment sí que aprenem els uns dels altres"

TRACTE MOLT DIFERENCIAL

Els responsables de l'Àrea realcen el treball dels Mossos en aquest àmbit, ja que en dues hores poden arribar a qualsevol punt de Catalunya, la qual cosa qualifiquen de "bastant exclusiu" i els permet adquirir les evidències en l'origen, sense que hagin passat per moltes mans i convertir-se en el referent.

"Estem parlant d'una situació molt greu per a un menor i per als seus pares, que estan desbordats, descol·locats, no saben què poden fer, i aquesta atenció, fins i tot d'anar al domicili a recollir la denúncia, aquest tracte tan directe és molt diferencial", manifesten.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

El 2024, els Mossos d'Esquadra es van trobar dos o tres casos d'explotació infantil amb intel·ligència artificial (IA), encara que l'objectiu de l'Àrea Central de Cibercrim "és el perfil pedòfil, i en aquests casos generalment els autors de les imatges amb IA són companys de classe, per la qual cosa no són interès competent de la unitat".

Sobre les imatges, destaquen que en alguns casos han vist ràpidament que estan fetes per IA perquè a les mans hi ha sis dits, però "hi ha d'altres que a simple vista no se sap diferenciar".

"S'estan perfeccionant moltíssim. Hi ha menors que agafen imatges de les seves companyes de classe, les passen per un programari i les converteixen. Això està bastant el pa de cada dia", lamenten.