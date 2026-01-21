Els Mossos assumeixen les investigació del descarrilament d'un tren a Gelida (Barcelona)

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació del descarrilament d'un tren de Rodalies a Gelida (Barcelona) aquest dimarts, en el qual ha mort el maquinista i han resultat ferides una quinzena de persones.
Agents de l'Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic dels Mossos, que s'encarrega de la investigació d'accidents ferroviaris, "s'ha desplaçat fins al lloc del sinistre per iniciar les primeres gestions d'investigació", informen en un comunicat.
Els Mossos estan realitzant les gestions per identificar la víctima mortal i poder proporcionar la informació oficial a la família.