Els Mossos activen el sistema telemàtic per sol·licitar permisos de sortida a l'estranger de menors

BARCELONA 4 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han implantat el sistema telemàtic per sol·licitar els permisos de sortida a l'estranger dels menors d'edat, sense necessitat de dirigir-se a una comissaria, informen en un comunicat aquest diumenge.
La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de reforma de l'Administració que està impulsant el Govern amb l'objectiu de realitzar els serveis públics "més accessibles, àgils, amables i intel·ligents".
Les autoritzacions de sortida a l'estranger són obligatòries en tots els casos en què els menors surtin del territori nacional sense cap dels seus progenitors o tutors legals, per la qual cosa, amb aquesta novetat, ara es podrà realitzar aquest tràmit per internet o presencialment en les comissaries.