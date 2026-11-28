David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han activat el Pla de Nadal per reforçar la presència policial als carrers, prevenir robatoris i ciberestafes i garantir la seguretat durant les festes nadalenques, han informat en un comunicat aquest dissabte.
El dispositiu estarà vigent fins a l'11 de gener de 2027 i té com a objectiu donar resposta a l'increment de l'activitat comercial, de la mobilitat de persones i mercaderies i de la concentració de persones en espais d'alta concurrència, en el marc de les campanyes comercials d'aquestes dates.
Els Mossos reforçaran la prevenció, la vigilància i la capacitat de resposta policial als principals eixos comercials, centres urbans, mercats, fires, espais d'oci i infraestructures de transport arreu de Catalunya.
També es preveu una especial atenció a les activitats festives i als esdeveniments que poden generar una elevada concentració de persones, com les cavalcades de Reis, les celebracions de Cap d'Any i els mercats nadalencs.
Aquest pla posa un èmfasi especial en el patrullatge a peu preventiu com a eina de proximitat policial i pretén prevenir i reduir els delictes que es poden produir amb més freqüència, especialment els furts, robatoris amb violència o intimidació, robatoris amb força, estafes i altres modalitats delictives.
ESTAFES I CIBERDELINQÜÈNCIA
L'increment de les compres en línia durant aquest període també comporta un augment dels riscos relacionats amb les estafes i la ciberdelinqüència, per la qual cosa la policia reforçarà les actuacions de prevenció i conscienciació adreçades a la ciutadania.
El 2025 es van produir 78.969 estafes virtuals (7.529 durant el període de Nadal), i els agents també mantindran contactes amb associacions comercials, empreses, mercats i centres comercials per compartir recomanacions preventives, recollir informació d'interès policial i detectar de manera precoç possibles riscos.
VIOLÈNCIES SEXUALS I MOBILITAT
El dispositiu reforçarà la vigilància preventiva als espais d'elevada concentració de persones per garantir el desenvolupament normal de les activitats, i també es potenciaran les mesures orientades a prevenir i detectar situacions que puguin afectar la convivència i la seguretat, amb especial atenció a les violències sexuals.
A més, els Mossos adoptaran mesures de vigilància i regulació del trànsit per afavorir la seguretat a la xarxa viària, i es reforçarà la prevenció dels riscos associats al transport, l'emmagatzematge i la distribució de mercaderies, amb especial atenció als robatoris en vehicles, àrees de servei, zones logístiques, centres de distribució i empreses.