Els Mossos "blindaran" Barcelona davant una nova convocatòria de Blocus

Creuen que darrere el fenomen no hi ha cap una estructura organitzada ni un moviment extremista
SABADELL (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)
Els Mossos d'Esquadra preveuen activar un dispositiu de nivell 4 (el màxim en mobilitzacions a la via pública) amb l'objectiu de "blindar" Barcelona davant una nova convocatòria de Blocus aquest dissabte a diversos punts de la ciutat a partir de les 17.00 hores, després que el dia 24 es produïssin aldarulls i saquejos a locals comercials de la capital catalana amb 133 detinguts i més de 600 identificats.
Segons han explicat fonts policials a Europa Press aquest divendres, la màxima alerta tan sols s'ha activat una vegada, el febrer del 2021 per l'onada de protestes contra la detenció del raper Pablo Hasél, si bé el dispositiu de dissabte estarà coordinat amb la Guàrdia Urbana i contempla ampliar "de llarg" el nombre d'efectius que van integrar l'operatiu de dissabte passat (uns 300).
A més de coordinar-se amb la Urbana, la policia catalana està en contacte amb els principals gremis de comerciants de la ciutat, als quals no han ordenat que tanquin però sí han donat algunes pautes de protecció, a més de l'l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona (ICAB), l'Ajuntament, els Bombers i SEM.
CONTROLS AL TRANSPORT PÚBLIC
L'objectiu inicial serà dur a terme el màxim d'identificacions al transport públic, ja que moltes de les persones identificades dissabte passat provenien de ciutats de la corona metropolitana.
Després del tancament de 4 canals de Telegram amb més de 3.000 membres, els Mossos ara en monitoren uns 10 sense "pràcticament activitat"; no obstant això, apunten que l'escenari de la setmana passada els obliga a activar un dispositiu d'aquest calibre davant possibles nous aldarulls després de detectar convocatòries a les 17.00 a plaça Catalunya i al passeig Lluís Companys, i a partir de les 20.00 al passeig de Gràcia.
L'operatiu es dirigirà des d'un Cecor al Complex Central d'Egara a Sabadell (Barcelona), coordinat amb el Cecor del carrer Lleida de Barcelona i de diverses ciutats on també hi ha la possibilitat que hi hagi convocatòries de Blocus.
En aquest sentit, la policia catalana té constància de convocatòries que comencen aquest divendres a la tarda a Blanes (Girona), Terrassa (Barcelona), Reus i el Vendrell (Tarragona), i aquest dissabte a Lleida, Badalona, Igualada, Mataró, Terrassa, Gavà (Barcelona), Girona, Figueres i Platja d'Ara (Girona).
En aquestes ciutats també es preveu un dispositiu per donar cobertura en cas d'aldarulls, tot i que fonts del cos adverteixen que l'única convocatòria que va fructificar va ser la de la capital catalana el dia 24, i que les rèpliques en altres ciutats no han comptat amb cap participant i no s'han registrat incidències.
COINCIDÈNCIA AMB HALLOWEEN
En aquests controls, els Mossos preveuen identificar el màxim de persones que puguin ser sospitoses de participar en la convocatòria de Blocus, i se centraran a retirar armes blanques, material pirotècnic i roba característica que van fer servir dissabte passat, com per exemple passamuntanyes i elements per cobrir-se la cara.
Una de les dificultats que afronta el cos català és que dissabte coincideix amb la nit de Halloween, per la qual cosa creuen que molta gent anirà disfressada amb màscares, a més dels controls seran "molt selectius" per mirar de diferenciar ciutadans que vagin disfressats per aquesta festivitat i d'altres que intentin camuflar-se per delinquir.
BLOCUS, SENSE ORGANITZACIÓ AL DARRERE
Després d'un intens estudi de la Comissaria General d'Informació, la policia catalana pot afirmar que darrere el fenomen Blocus, que consideren nou i sense vinculació a cap moviment extremista, no hi ha cap organització estructurada que orquestri aquestes convocatòries.
Ho redueixen a un fenomen alimentat per les xarxes socials que ha replicat a Catalunya (i en altres punts de l'Estat) arran de les protestes del fenomen original de Blocus a França, que en aquest cas sí que tenen un component reivindicatiu al darrere que és legítim, en aquest cas els recursos per al sector educatiu.
MÉS DE 100 CARTELLS A LES XARXES SOCIALS
Fins avui s'han detectat més de 100 cartells per les xarxes socials amb diverses característiques en comú; en primer lloc, estan creats per IA, la qual cosa és "bo" per als Mossos, ja que així poden traçar i rastrejar.
A més a més, tots els cartells estan en castellà i presenten incongruències, ja que apareixen elements distintius dels Latin Kings, paraules vinculades al llenguatge llatí americà, estelades catalanes i la 'A' d'anarquia.
Tot això porta els Mossos a pensar que darrere aquestes convocatòries no hi ha una organització clara, i també destaquen que l'impacte a les xarxes socials "no és alarmant", ja que des de la CGI han detectat interaccionis reals d'unes 100 persones, tot i que el nombre d'integrants dels canals és més elevat.
ACTUEN PER 'FOMO'
Segons la policia, la particularitat de Blocus és que les crides per les xarxes s'han amplificat precisament per aquests canals.
De fet, han posat d'exemple el model a França, on alguns joves han compartit per TikTok i altres xarxes vídeos saquejant botigues d'alta gamma en què es mostren orgullosos del botí saquejat, i així guanyar viralitat i reconeixement entre persones de la seva mateixa edat.
Així, els Mossos creuen que aquest fenomen es pot haver replicat a Catalunya, on els joves actuen "per 'fomo'" (un terme anglès que vol dir 'por de perdre's alguna cosa').
Arran d'algunes informacions publicades que apuntaven a una possible ingerència estrangera o acció híbrida d'altres països en aquest fenomen, els Mossos afirmen que no és la seva competència investigar-ho, si bé és una de les hipòtesis que a mesura que avanci la investigació es podrà confirmar o no.
Després del tancament de 4 canals de Telegram, la policia catalana admet que continuen monitorant alguns que mantenen oberts, ja que els pot ser d'ajuda en el marc de la investigació policial, que ja s'ha saldat amb tres detinguts a Catalunya.