Els morts en l'atropellament de tren a Montmeló (Barcelona) són 3 dones i 1 home joves

Anaven a un concert tecno amb 16.000 assistents i "perfectament organitzat"



BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

Els morts en l'atropellament mortal d'un tren diumenge a la nit a Montmeló (Barcelona) són tres dones (dues d'elles tenien 22 anys i una 19) i un home de 21 anys: dos d'elles eren de Madrid, i l'altra noia i el noi eren de Barcelona.

L'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, i els Mossos d'Esquadra han informat que aquest dilluns al matí s'ha comunicat la mort als familiars, després de la tasca d'identificació de les últimes hores.

La policia catalana investiga l'atropellament i n'informarà al jutjat de guàrdia de Mollet del Vallès (Barcelona).

L'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, ha explicat durant el minut de silenci que aquest dilluns era un dia per celebrar la Diada de Catalunya, però que s'ha de substituir a la localitat per aquest homenatge als quatre joves.

HI HAVIA UN CAMÍ RECOMANAT

Ha dit que anaven al concert de música tecno a Montmeló, amb 16.000 assistents i que estava "perfectament organitzat".

Sobre l'accident, ha explicat: "Van sortir del camí d'accés recomanat i van accedir a les vies en un punt pel qual encara no sabem per què van sortir".

Rodríguez ha lamentat que ara calgui comunicar a les seves famílies "que ja no hi són, que ja no tornaran mai més a casa. Això és l'important".