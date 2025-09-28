Els mòbils de Montsià, Baix Ebre i Terra Alta (Tarragona) rebran una alerta per les pluges

TARRAGONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
Els telèfons mòbils de les comarques del Montsià, Baix Ebre i Terra Alta (Tarragona) rebran aquest diumenge a primera hora de la tarda una alerta pel perill de les pluges durant el dia.
L'alerta del pla Inuncat informarà "de les fortes pluges previstes i les mesures d'autoprotecció que cal prendre", informa Protecció Civil de la Generalitat en un missatge a X recollit per Europa Press.
El Meteocat ha elevat a molt alt el nivell de perill a la zona, on es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i l'avís està actiu per a tot el diumenge però s'espera que des de les 18 puguin arribar les precipitacions més fortes, especialment a les Terres de l'Ebre.