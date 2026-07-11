Els mitjans aeris es reincorporen a l'incendi de Los Gallardos després d'una nit d'evolució favorable

ALMERIA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -
Els mitjans aeris que combaten l'incendi forestal que es va declarar la tarda del passat dijous en el terme municipal de Los Gallardos (Almeria), el qual ha deixat fins al moment 12 morts, han començat a incorporar-se progressivament a les tasques d'extinció en el matí d'aquest dissabte després d'una nit en la qual el sinistre ha evolucionat de forma favorable.
Des del Pla Infoca s'ha començat amb l'activació de forma escalonada d'un total de vuit mitjans aeris a les labors per sufocar les flames, si bé la resta de la flota --aquest divendres van participar fins a 32 naus-- es manté disponible per unir-se a la lluita contra les flames, segons han informat a Europa Press fonts del dispositiu.
Així mateix, el Ministeri de Defensa ha valorat la nit de treball "intens" que s'ha desenvolupat per part dels operatius, entre els quals la Unitat Militar d'Emergències (UME) manté desplegats 220 efectius i 70 mitjans per poder controlar i posar fre al foc.
En l'arc nocturn, els militars del Segon Batalló d'Intervenció en Emergències (BIEM II) han realitzat missions d'atac directe al capdavant de les flames, han vigilat punts calents i han continuat amb la perimetración de l'incendi.
Per part de l'Infoca, durant la nit s'han mantingut 134 efectius per terra, vuit camions autobomba, així com un buldócer i unitats tant mèdiques com de meteorologia i transmissions.
SENSE NOUS DESPLAÇATS
L'avanç del foc, sota situació operativa 2, no ha fet perillar cap nova població de veïns, per la qual cosa des de la passada nit del divendres no s'han produït nous desallotjaments després dels ja anunciats en els disseminats barris de l'Albereda, El Chive, El Marchal, noves zones de Bédar, el disseminat de la Muntanya i El Jauro o el municipi de Lubrín, que va quedar totalment confinat.
En total han estat unes 1.405 persones les que s'han vist desplaçades d'aquests espais juntament amb els residents i visitants que es trobaven en Alfaix, Almocáizar, Font de l'Albarico, Els Pins, La Serena i els habitatges de la Pineda de Bédar. La majoria van ser conduïts al pavelló d'esports de Garrucha.
L'evolució de les tasques d'extinció unit a la certa millora de les condicions climatològiques amb el descens de la força del vent va permetre a més l'obertura a les 3,00 hores de l'Autovia A-7 entre els quilòmetres 709 i 714, la qual s'havia mantingut tallada al tràfic pràcticament durant tota la jornada del divendres.
L'Agrupació de Tràfic de la Guàrdia Civil manté tallada l'A EL-6109, entre els punts kilométricos 0 i 18,130, amb motiu de l'incendi forestal. Amb això, han demanat als usuaris que no accedeixin a la zona i utilitzin itineraris alternatius, tant per la seguretat de tots com per facilitar l'accés i el treball dels serveis d'extinció i d'emergència.
De forma paral·lela, es manté la recerca de possibles afectats en l'incendi, davant del qual s'han registrat set denúncies per desaparició i s'ha comunicat la situació de 23 persones no localitzades.
El departament de biologia del Servei de Criminalística de la Direcció general de la Guàrdia Civil treballa ja en l'anàlisi genètica de les mostres obtingudes en l'Institut de Medicina Legal (IML) per identificar els 12 cadàvers que s'han recuperat de la zona del sinistre.