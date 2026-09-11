Els metges de tota Espanya faran vaga indefinida des del 28 d'octubre per exigir un Estatut Marc

Matias Chiofalo - Europa Press - Arxiu
MADRID 11 set. (EUROPA PRESS) -
El Comitè de Vaga mèdic ha anunciat aquest divendres la convocatòria d'aturades indefinides des del 28 d'octubre a tota Espanya per expressar el seu rebuig al Projecte de Llei de l'Estatut Marc i demanar una norma pròpia per al col·lectiu mèdic i facultatiu.
Així ho han acordat la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l'Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMYTS), el Sindicat Mèdic d'Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galícia Independents (O'MEGA).
La decisió, que també ha recolzat la Unió Mèdica i Facultativa (UMYF), arriba 10 dies després de l'aprovació al Consell de Ministres del projecte de llei, que busca reformar la normativa vigent des de 2003 i que ara continua la seva tramitació en el Congrés dels Diputats.
Després d'això, el Comitè de Vaga va criticar "l'entestament del Ministeri de Sanitat a seguir endavant amb un Estatut Marc que compta amb el rebuig de metges i facultatius, ignorant mesos de vagues, mobilitzacions i reiterats intents d'aconseguir una negociació real".
Aquestes noves mobilitzacions, que tindran caràcter indefinit, se sumen a les aturades que van tenir lloc la primera meitat de l'any, que aleshores es van limitar a una setmana al mes entre febrer i juny.