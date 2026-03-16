Els metges inicien aquest dilluns la segona setmana de vaga per reclamar un Estatut Marc propi

MADRID 16 març (EUROPA PRESS) -
Els professionals mèdics i facultatius de tot Espanya estan convocats a partir d'aquest dilluns a una nova setmana de vaga, la segona d'aquest any per tal de mostrar el seu rebuig a l'Estatut Marc acordat entre el Ministeri de Sanitat i diversos sindicats i reclamar un text propi que reconegui les particularitats del col·lectiu.
Les jornades de vaga s'estendran fins divendres, segons va anunciar el Comitè de Vaga, format per la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) i el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).
Des de les aturades del mes de febrer, no s'han produït "contactes formals" entre el comitè de vaga i el Ministeri de Sanitat, segons ha assenyalat el mateix comitè. Per part de Sanitat, la ministra Mónica García s'ha adreçat en diverses ocasions a les organitzacions sindicals a través dels mitjans i va provar de "canalitzar el conflicte" mitjançant un acord amb el Fòrum de la Professió Mèdica el passat 4 de març.
En una carta al comitè, que va comunicar la intenció de mantenir la vaga si el Ministeri no es reunia directament amb els seus membres, García afirma que l'acord amb el Fòrum comptava "amb el coneixement i la participació" d'aquestes organitzacions i "suposava l'oportunitat de mantenir el diàleg, evitar la vaga i desescalar el conflicte", ja que aprofundia en les principals demandes dels metges.
No obstant això, el comitè de vaga assegura que aquest acord "no existeix", sinó que es tracta d'una "proposta" i que, en tot cas, si s'hagués signat, "no tindria valor jurídic", ja que el Fòrum de la Professió Mèdica no té competències en matèria de negociació laboral, que només es pot establir amb el comitè.
D'aquesta manera, els sindicats mèdics reprendran les mobilitzacions per demandar un text propi que reconegui "les especials condicions de formació, acompliment i responsabilitat" dels professionals mèdics i facultatius. Sanitat rebutja aquesta norma perquè "trencaria la cohesió i generaria desigualtats" en el Sistema Nacional de Salut (SNS).
El passat 26 de gener, Sanitat i els sindicats SATSE-FSES, FSS-CCOO, la UGT i CSIF van anunciar que havien arribat a un acord per aprovar el text de l'avantprojecte de llei de l'Estatut Marc, la norma que regula les condicions laborals dels professionals del SNS, que ara haurà de passar pel Consell de Ministres i seguir la tramitació parlamentària.