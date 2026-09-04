Publicat 04/09/2026 15:51

Els 2 menors detinguts pel presumpte homicidi de Manresa (Barcelona) estaven en llibertat vigilada

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -

Els dos menors de 15 i 16 anys detinguts pel presumpte homicidi d'un home de 45 a Manresa (Barcelona) estaven en seguiment amb una mesura de llibertat vigilada per delictes anteriors a l'homicidi, segons confirmen fonts de la Fiscalia a Europa Press i ha avançat 'El País'.

La secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar dimecres l'internament en règim tancat i tractament terapèutic per a un d'ells, després que els Mossos d'Esquadra en confirmessin la detenció dimarts.

Els fets es van produir dimarts a la matinada cap a les 5.10 hores en un carrer de Manresa quan un home va trucar al 112 per alertar que hi havia una persona ferida per arma blanca al carrer.

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