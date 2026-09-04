Els 2 menors detinguts pel presumpte homicidi de Manresa (Barcelona) estaven en llibertat vigilada

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Els dos menors de 15 i 16 anys detinguts pel presumpte homicidi d'un home de 45 a Manresa (Barcelona) estaven en seguiment amb una mesura de llibertat vigilada per delictes anteriors a l'homicidi, segons confirmen fonts de la Fiscalia a Europa Press i ha avançat 'El País'.
La secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar dimecres l'internament en règim tancat i tractament terapèutic per a un d'ells, després que els Mossos d'Esquadra en confirmessin la detenció dimarts.
Els fets es van produir dimarts a la matinada cap a les 5.10 hores en un carrer de Manresa quan un home va trucar al 112 per alertar que hi havia una persona ferida per arma blanca al carrer.