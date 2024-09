Els Maristes afirmen haver activat "immediatament" els seus protocols per un presumpte delicte sexual

Un docent va ser detingut divendres per una presumpta agressió sexual a un alumne fa 10 anys



BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -

El col·legi Maristes Sants-les Corts ha aplicat "immediatament" els protocols de protecció a la infància després d'assabentar-se de la detenció divendres passat d'un docent com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual fa 10 anys a un alumne del centre.

Així ho ha expressat aquest dimecres en una compareixença davant els mitjans el coordinador de l'equip de protecció a la infància de Maristes Catalunya, Raúl García, que ha afegit que, d'acord amb els protocols vigents des del 2011, en una primera fase "de protecció" han apartat el docent de manera cautelar i, en segon lloc, han activat el procés informatiu, comunicant aquests fets a la comunitat educativa.

El coordinador, que ha assegurat que ara per ara no han tingut accés a la denúncia i que no ha aclarit si el denunciat és un laic o un religiós, ha expressat que ja se n'ha informat a tota la comunitat educativa --el claustre de professors, el consell escolar, l'associació de famílies, els comitès d'empresa i l'alumnat-- i que també ho han comunicat al Consorci d'Educació de Barcelona i a la Inspecció Educativa.

Aquests protocols, que van entrar en vigor el 2011, "passen per la sensibilització i el treball amb tots els infants i tota la comunitat educativa" i inclouen entrenaments específics perquè els nens i joves aprenguin a detectar situacions de possible vulneració dels seus drets, en paraules del coordinador.

CANALS DE DENÚNCIA

García també ha recordat que hi ha canals de denúncia "perquè els nens puguin posar en coneixement qualsevol situació d'aquest tipus que puguin estar vivint" i que s'ha inclòs un accés directe en forma de codi QR a l'agenda dels estudiants.

A més a més, la institució ha reiterat que, des del moment en el qual s'han assabentat d'aquests fets s'han posat a disposició de les autoritats "per col·laborar" en el que els sigui requerit i que, tot i que en aquests casos no contacten amb les víctimes sí que obren un canal de comunicació i han dit estar disposats a col·laborar si el denunciant ho desitja.

Preguntat per si esperen que es presentin més denúncies en relació amb aquest docent, el coordinador ha expressat que "això entra en el terreny de l'especulació" i que, ara per ara, no tenen més informació oficial sobre aquest assumpte.