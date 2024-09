Els manters critiquen les dificultats per inscriure's als cursos de llengua catalana

Asseguren que l'administració "fa gairebé impossible" que els migrants aprenguin català

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat Manter de Barcelona ha criticat les dificultats que afronten els migrants a l'hora d'inscriure's als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística de la Generalitat, informa a través d'un missatge a X recollit per Europa Press.

Han assegurat que l'administració "fa gairebé impossible" que els migrants aprenguin català i ja que la plataforma d'inscripció està col·lapsada i amb una llarga cua d'espera durant els dos únics dies en què està operativa, i també ho estan les oficines per fer la inscripció de manera presencial.

El sindicat també ha criticat que el procés d'inscripció és "complex", que el web només està disponible en 4 llengües i que fer cua no garanteix als usuaris aconseguir la plaça que desitgen.

Per això, ha reclamat a l'administració que "es posi les piles" perquè són milers de persones les que s'hi volen apuntar després d'afirmar que aprendre català és un dret que s'hauria de garantir a tothom qui arriba a Catalunya.

"SISTEMA RACISTA I EXCLOENT"

El portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, Aziz Faye, ha lamentat aquest dimarts a TV3 que "tot forma part d'un sistema racista i excloent" que després els acusa de no voler-se integrar, no voler parlar l'idioma del país o no voler treballar.

També ha intervingut en el programa la gerent del Consorci per a la Normalització Lingüística, Gemma Vázquez, qui ha dit que hi ha "un context demogràfic de creixement molt significatiu" i que treballen per augmentar l'oferta de cursos, a més ha concretat que preveuen arribar a les 100.000 inscripcions anuals.